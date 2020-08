ITAMARAJU | Apesar do frio, curva do coronavírus se mantém estável no município

Com a frente fria registrada nos últimos dias na região, derrubando a temperatura houve modificação nos índices epidemiológicos nesta segunda-feira (24).

Ao longo das recentes atualizações promovidas pela secretaria de saúde, com dados sobre o coronavírus é possível notar uma queda nos casos de infectados pelo COVID-19.

No entanto, nesta segunda-feira (24), 36 novos casos foram confirmados no município e totalizando 1784 infectados.

Também registra 1669 recuperados, porém 89 pessoas estão em tratamento, onde 01 (um) paciente está internado na unidade hospitalar local, outros 09 pacientes recebem tratamento em Unidades de Saúde do Estado. Ao longo da pandemia 26 pessoas morreram, assim que foram diagnosticados com coronavírus.

Atualmente 15 pessoas aguardam resultados.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.