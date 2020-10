ITAMARAJU | Após prática de roubo de veículo em Itabela, homem morre ao fazer oposição à Intervenção de policiais militares da 43ª CIPM

Na noite de quarta-feira (21), após terem sido informadas da ocorrência de um roubo de uma motocicleta, praticado por dois homens no município de Itabela, e que teriam evadido em direção a Itamaraju, guarnições do 1.º Pelotão e do PETO da 43ª CIPM deslocaram-se em sentido à BR-101 e, nas imediações do Posto Serral, avistaram a dupla transitando pela rodovia com o referido veículo.

Os policiais militares passaram a fazer o acompanhamento e anunciaram a abordagem, porém os criminosos não acataram a determinação de parada e empreenderam fuga, efetuando disparos contra a guarnição. A motocicleta acabou sendo abandonada e os dois homens entraram em um matagal, de onde voltaram a efetuar disparos contra os policiais que revidaram a agressão.

No confronto, um dos criminosos foi alvejado, sendo em seguida socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju, onde veio a óbito e até o momento não foi identificado. O segundo indivíduo acabou conseguindo fugir do cerco policial embrenhando-se no matagal.

No local da ocorrência, foi apreendido com o resistente um Taurus, calibre .32, com munições deflagradas, e o veículo roubado, a saber uma motocicleta marca/modelo Honda/Pop, placa QTX-2H89. Suspeita-se que os dois indivíduos são os mesmos que na manhã de ontem roubaram um veículo Fiat/Strada em Itamaraju, abandonando-o no município de Itabela, após fugirem de uma ação policial.

O material apreendido foi apresentado na sede da 43ª CIPM, onde foi lavrado o auto de oposição à Intervenção Policial. O Comando da Unidade instaurará um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias em que se deu a morte decorrente da ação policial e, que ao final da apuração, será encaminhado ao Ministério Público.

Por | Ascom43CIPM