ITAMARAJU | Aproveite a promoção de início de ano da Minas Calçados

O mês de janeiro está chegando ao final, e se aproxima o retorno às Aulas, impondo maior rigor e a busca pela economia. Falando em economizar, a MINAS CALÇADOS, deu início nesta quinta-feira (30), a sua primeira grande promoção do ano.

Quem aguardou a promoção, pode contar com a redução dos preços e levou para casa sapatos para toda família. Calçados femininos, masculinos e infantil estavam entre as ofertas com até 50% de desconto.

Respeitando o formato tradicional, a loja MINAS CALÇADOS em suas promoções, disponibiliza os pagamentos no cartão de crédito ou à vista. E o melhor de tudo é que sapatos de grandes marcas têm preços atraentes. A promoção segue até a próxima quinta-feira (06) ou enquanto durar o estoque.

Não fique de fora, faça uma visita e garanta o seu calçado na Loja Minas Calçado.

A MINAS CALÇADOS está localizada à Praça Castelo Branco no centro de Itamaraju, dúvidas poderão ser retidas no telefone (73) 3294-4703.