ITAMARAJU | Assentado morre vítima de disparo acidental

Um morador do assentamento rural Jaci Rocha na região do Prado, morreu vítima de um disparo de espingarda ocorrido nesta segunda-feira (24).

Relatos afirmam que a vítima efetuava uma mudança e no interior de um móvel (guarda-roupa) estava uma espingarda carregada. Durante o transporte do objeto a arma acabou disparando e lhe feriu acidentalmente.

Populares prestaram socorro a vítima, identificado como Carlos Alves Santos (22 anos), ferido com um tiro no peito. Chegou a receber atendimentos médicos no hospital municipal de Itamaraju. No entanto, devido a gravidade do ferimento não resistiu e morreu no ambiente hospitalar.

Contudo, protocolos foram seguidos e profissionais de saúde notificaram a polícia civil, que autorizou o levantamento cadavérico e remoção do corpo.

Exames periciais foram realizados no corpo, que será liberado na sequencia aos familiares. A polícia tratado o caso como morte acidental por disparo de arma de fogo.