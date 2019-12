ITAMARAJU | Associação dos Mototaxista realiza entrega de donativos no “Natal solidário”

Nesta segunda-feira (23), membros da Associação de Mototaxistas de Itamaraju (AMI), realizaram a entrega de cestas básicas a famílias carentes do município, finalizando a campanha “Natal solidário”.

Uma forma de compartilhar o espírito natalino, beneficiando a comunidade como uma entidade de utilidade pública e social. É assim que o presidente Tiago Marques fomenta algumas iniciativas solidárias.

As cestas foram confeccionadas com doações dos próprios associados, garantindo uma ação social que percorreu diversos bairros do município.

Ao longo dos 7 anos de gestão do presidente Tiago Marques esse e outros projetos de cunho social foram praticados para aproximar os associados com a população, também fortalecendo a categoria.

“Neste período compartilhar o espírito de Natal nos gratifica, fortalecendo os laços solidários entre a categoria de Mototaxistas, permitindo momentos de alegrias as famílias que na maioria do tempo contam apenas com a esperança”, destacou Tiago Marques.

A entrega das cestas foi realizada por uma comissão composta por alguns mototaxistas e membros da diretoria.