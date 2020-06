ITAMARAJU | Atualização de dados sobre coronavírus

A atualização desta quarta-feira (03) apresentou 10 novos casos confirmados de coronavírus (COVID-19), divulgados pela secretaria municipal de saúde de Itamaraju.

A nota realizada no período noturno, informou o número atual de pessoas infectadas que chegou a 182 casos, mas também 123 pessoas estão curadas do coronavírus, após seguiram um rígido isolamento.

Porém 08 pessoas estão internadas e duas vítimas do COVID-19 morrem no município, apesar de somarem outras doenças.

Mas permanecem ainda em monitoramento 110 pessoas, o número de descartados ultrapassam 540 casos, dois exames aguardam resultados.

No Brasil foram registrados 555.383 infectados pelo COVID-19, no entanto, 31.199 pessoas morrem, os recuperados chegam a 223.638 casos.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, mas evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.