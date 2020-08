ITAMARAJU | Avanços na saúde pública municipal, PSF do Bairro Cristo Redentor em ajustes finais para ser entregue a população

A concretização da unidade própria do posto de saúde do Bairro Cristo Redentor, se aproxima e breve a unidade de saúde será entregue a população.

Na última terça-feira 25 de agosto de 2020, o Secretário Municipal de Saúde Luiz Fabio, e Coordenadora de Atenção Básica Jaqueline Almeida, visitou as futuras instalações do posto de saúde que está recebendo mobilha e ajustes finais para ser inaugurado.

O Posto de Saúde é uma conquista da gestão municipal proporcionando avanços na saúde pública municipal e qualidade de vida a população. A obra iniciou em janeiro do ano corrente sendo executada pela empresa Trenatec Engenharia. O projeto engloba a pavimentação de ruas em torno da obra e construção de praça.

O Secretário de Saúde Luiz Fabio, destacou, que a saúde no município vem caminhando em passos largos recebendo estruturação e investimentos. Diante da obra realizada, a nova realidade é reflexo do compromisso de toda a gestão em trabalhar por uma cidade melhor.

Além da construção do PSF do Bairro Cristo Redentor, o Distrito de Piragi, foi contemplado com a construção de uma unidade, a obra segue a todo vapor e breve será entregue a população, nos próximos dias outras unidades de saúde serão contempladas com melhorias.

Por |ASCOM-SecSaude