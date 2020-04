ITAMARAJU | Baleado não resiste e morre em unidade hospitalar

Após algumas horas o homem baleado não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar municipal de Itamaraju, nesta segunda-feira (30).

A vítima Samuel Silva de Souza (24 anos), alvejado na região do bairro Novo Prado, mas foi localizado pela equipe do SAMU 192 no interior de um imóvel na Rua Espirito Santo, ferido e necessitando de cuidados médicos.

O baleado foi encaminhado para a unidade hospitalar, chegou a passar por procedimentos cirúrgicos, mas devido a complicações não resistiu e faleceu no hospital municipal de Itamaraju.

Seguindo protocolos a Polícia Civil deverá promover levantamento cadavérico e o servidor público Anderson Barbosa deverá transferir o corpo para o IML local.