ITAMARAJU | Baleado no bairro Jaqueira é socorrido e morre no HMI

Uma pessoa morreu no início da tarde de quinta-feira (06), após ser alvejado a tiros no bairro da Jaqueira, em Itamaraju.

A vítima identificada como Lourival de Jesus dos Santos (43 anos) estava nas imediações de um bar quando foi interceptado por indivíduos armados e caiu ferido numa calçada.

Moradores mantiveram contato com as autoridades policiais e com equipes de SAMU 192, que estiveram no local fazendo o resgate. Lourival chegou a ser socorrido para o HMI, mais não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dá entrada na Unidade Hospitalar.

Investigadores da Polícia Civil juntamente com o servidor Anderson Barbosa deverá promover o levantamento cadavérico e remoção do corpo para o IML do município.

A polícia segue investigando a autoria e motivação do crime.