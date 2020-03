Itamaraju: bicho-preguiça resgatado no Cristo Redentor

Um bicho-preguiça adulto foi resgatado nesta terça-feira (03) por policiais militares na periferia de Itamaraju e solto no Parque Nacional do Descobrimento, no município de Prado. A soltura foi feita pelo Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social), em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O animal foi encontrado por populares em uma árvore em frente a uma residência, no bairro Cristo Redentor, e encontrava-se em perfeito estado de saúde, segundo a equipe de resgate. “Não foi visto nenhum ferimento”, informou Vinicius Borges, dirigente do Gads.

Após o resgate, o mamífero foi encaminhado à sede da

43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Itamaraju, sendo transferido em seguida para a reserva florestal.

De acordo com o Gads, se fosse constatado algum tipo de ferimento, o animal seria encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), em Porto Seguro. “Lá, ele receberia todos os cuidados necessários”, afirmou Vinicius Borges.

Segundo Josimar Santos, ativista do Gads, a presença de animais silvestres no setor urbano é motivada pela degradação de áreas florestais. “Geralmente, esses animais viajam para a cidade em busca de alimentos”, argumentou o ambientalista.

Por | Ascom