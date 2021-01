ITAMARAJU | BNB promoverá Fórum de planejamento estratégico

Ocorre em Itamaraju, na sede da CDL local, nesta quinta-feira (21) de janeiro de 2021, o Fórum de planejamento estratégico para aplicação de recursos e elevação de carteira do programa de microcrédito do Banco do Nordeste, o CrediAmigo.

Estarão presentes todos os coordenadores de unidades do CrediAmigo do Extremo Sul da Bahia, o coordenador Regional, os gerentes do escritório Regional de Vitória da Conquista e o gerente da agência local.

O plano traça os objetivos e estratégias para aplicação de R$ 130 milhões (cento e trinta milhões de reais), na região do Extremo Sul da Bahia, onde serão alcançados 25 mil empreendedores, gerando forte impacto na economia regional, trazendo desenvolvimento econômico e social para o nosso povo.

O CrediAmigo é conhecido como o maior programa de microcrédito do Brasil, 2º maior da América Latina, e pretende aumentar sua carteira ativa em nossa região em 35% (trinta e cinco por cento).

Dúvidas poderão ser tiradas com a equipe do banco comandada pelo gerente Isnaldo Chaves Moitinho Filho.