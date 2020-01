ITAMARAJU | CAEMA fecha boca de fumo e apreende quase 12 kg de drogas

Os militares do grupo especial da Policia Militar da Bahia a CIPE – Mata Atlântica (CAEMA), interrompeu o funcionamento de um ponto de comércio de drogas no bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju.

A ação ocorreu nesta terça-feira (21), onde os policiais destinaram até a Rua General Osório, no entanto, o suspeito que ocupava o imóvel conseguiu fugir ao perceber a aproximação da guarnição.

No local os militares realizaram buscas e encontraram cerca de 11,6 quilos de material entorpecente e parte estava embrulhada pronta para comercialização.

Os itens apreendidos foram 08 tabletes de erva prensada (maconha) pesando 7,584 gramas, 35 buchas de erva (maconha) somando 912 gramas, 03 barras de crack com 3,100. Além de 175 pinos.

Os militares encaminharam o material encontrado para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi realizada contagem e o registro de um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil deverá realizar inquérito para identificar a propriedade do material localizado e intensificar ações em combate ao tráfico de drogas na cidade.