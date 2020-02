ITAMARAJU | Caminhada ecológica percorre 12 km ao redor do Monte Grande

Um grupo de “aventureiros” explorou neste domingo (09) a região do Monte Grande e a comunidade do Tururim, no município de Itamaraju, durante a caminhada ecológica promovida pelo Gads (Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social). Foram percorridos aproximadamente 12 quilômetros ao redor do remanescente de mata atlântica existente na localidade.

A bordo de um micro-ônibus, o grupo deixou o centro de Itamaraju por volta das 05:30h em direção à fazenda Novo Horizonte, de onde deu início à jornada. “Temos que estar bem preparados, porque essa caminhada exige muito esforço”, avisou Ninha Garcia, presidente do Gads. Os turistas foram orientados a usarem equipamentos de proteção, além de consumirem alimentos saudáveis

Do alto do Monte Grande, os turistas puderam avistar as paisagens que embelezam a região, a exemplo das piscinas naturais, que também foram exploradas por eles. “Uma verdadeira maravilha da natureza que nos deixa muito encantados”, avaliou Derickson Barbosa, que fez questão de participar do evento, oriundo de Jucuruçu. Fez parte também da equipe turistas de Prado e Teixeira de Freitas, além de Itamaraju.

No intervalo, o grupo aproveitou para explorar os produtos orgânicos comercializados nas comunidades de agricultura familiar da região do Tururim. “Todos esses produtos são produzidos aqui e chamam muito à atenção dos visitantes”, comentou Cosme Sales, dirigente da associação de pequenos produtores rurais local.

No final da tarde, o grupo finalizou a caminhada e retornou para Itamaraju. De acordo com o Gads, o evento serviu, além de entretenimento, como educação ambiental, visando sensibilizar os participantes sobre a importância da preservação da natureza.

“O nosso objetivo é fazer com que os participantes possam desfrutar do passeio, observando a fauna e a flora, e também os instruir sobre a importância da preservação ambiental”, observou Vinicius Borges, membro da direção do Gads.

Por | Ascom