ITAMARAJU | Caminhão bate em poste e interrompe fornecimento de energia temporariamente no município

No final da manhã desta sexta-feira (23), um caminhão carregado de lajotas colidiu contra um poste de energia situado na Avenida Brasil, na conhecida “Ladeira do Canequinho”, em Itamaraju.

De acordo com informações o acidente não houve registro de feridos e apenas deixou o trânsito do trecho lento. Uma equipe composta por agentes de trânsito do município estiveram no local controlando o fluxo de veículos da via.

Com o impacto o poste tombou para o lado e o local precisou ser interditado para reparos, onde alguns locais próximos tiveram o fornecimento de energia e internet interrompidos temporariamente.

A polícia foi comunicada e deve proceder com uma ocorrência para averiguar as causas do acidente. O veículo será retirado do local nas próximas horas por uma empresa de guincho da região.