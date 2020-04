ITAMARAJU | Cantor gospel Marcos Miranda faz live na quarentena; Confira

O cantor gospel Marcos Miranda do município de Itamaraju apresentou no 1 dia do mês de Abril uma LIVE ESPECIAL exclusiva para as famílias em quarentena e Profissionais de Risco que continuam seguindo com as suas atividades normais, como: Funcionários dos Correios, Bombeiros, Policia Militar, os internados em Hospitais, Profissionais da Saúde, Vigilantes, SAMU 192, Funcionários de Farmácia, Supermercados, Padaria, Garis, Caminhoneiros, frentistas de postos de combustíveis, Taxistas, Uber, Mototaxistas, Recepcionistas, Bancários, Contabilistas, e outros …

O referido Cantor apresentou vários louvores, trazendo uma mensagem de FÉ, ESPERANÇA, CONFORTO e FORTALECIMENTO, preparado com muito carinho. A LIVE foi transmitida diretamente do Templo da Igreja Batista da Liberdade em nossa cidade.

Marcos Miranda explica aos internautas que para assistir o conteúdo, basta acessar o FACEBOOK, na sala de vídeo da Igreja Batista da Liberdade ou pela rede social dele no facebook oficial de Marcos Miranda.

Clique aqui e confira: https://www.facebook.com/watchparty/812861159203736/?entry_source=USER_TIMELINE

“Queridos irmãos, não curta e visualize apenas, compartilhe com os outros colegas, vamos espalhar o antídoto de fé e esperança por dias melhores, com muito louvor”, destacou.