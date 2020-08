ITAMARAJU | Cantor Marcos Miranda, promove live gospel e beneficente

Foi realizado no último dia 08 de agosto no auditório do Hotel Monte Pascoal, a 3ª Live Beneficente, com o título “Sou Feliz” com o cantor Marcos Miranda e Banda MM SOULL, juntamente com a Igreja Batista da Liberdade.

O projeto teve o intuito de abençoas as famílias com Louvores espirituais e pregação da palavra de DEUS, através da cultura musical e social. Onde através da mesma foram distribuídas várias cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social dos bairros. Os principais bairros beneficiados estão na lista a seguir:

Cristo Redentor, Urbis 2, Corujão, Fátima, São Bernardo, Baixa Fria e outros. Cumprindo assim uma ordem de JESUS CRISTO. O evento teve o apoio de uma grande parte da comercio de Itamarajuense, além da participação de profissionais liberais que abençoaram este Projeto.

Durante a noite houve culto, momentos de muita emoção, louvor, descontração, entretenimento, reflexão trazida pelo Pastor Vanildo Sampaio, que é presidente da referida Comunidade Evangelica, Pr Valdec, cantora Taline.

Agradecimentos foram direcionados aos apoiadores que participaram direto e indiretamente deste Projeto de DEUS disse o Cantor Marcos Miranda.

Por | Ascom – cantor e banda