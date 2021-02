ITAMARAJU | Caminhão é furtado em posto de combustíveis

O proprietário de um Caminhão Truck procurou a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju, durante a tarde desta quinta-feira (04), para relatar sobre o furto de de seu veículo.

O veículo de carga modelo M.Benz/LS 1938 ano 2004 de cor azul e placa MSX-1938, licenciado em Viana (ES), teria sido estacionado no pátio do Posto de Combustíveis localizado no bairro Corujão. No entanto, ao retornar notou que veículo havia sumido.

A vítima solicitou aos funcionários do local, as imagens do sistema de vídeo monitoramento, na tentativa de identificar os bandidos e momento da ação criminosa.

As autoridades policiais da região foram mobilizadas, para promoverem bloqueios ao longo das principais rodovias, que ligam o município de Itamaraju.