ITAMARAJU | Carro é tomado em assalto no centro da cidade

Um veículo de passeio foi tomado em assalto no final da noite desta quarta-feira (04), sendo observados os mesmos moldes operacional dos criminosos.

Dois criminosos ocupando uma motocicleta com identificação ignorada, aproximaram do veículo GM Corsa Classic de cor branca com placa JME-0806, licenciado em Ilhéus que estava na rua Princesa Isabel no centro de Itamaraju. Obrigando as vítimas entregarem os pertences e o carro.

“Tudo foi muito rápido”, foram os relatos das vítimas para as autoridades policiais que promoveram rondas na tentativa de encontrar os bandidos, que fugiram em disparada.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Itamaraju. Mas as autoridades não descartam a possibilidade de serem os mesmos criminosos que roubaram também uma motocicleta.

A polícia segue realizando buscas e informações podem ser repassadas as centrais de atendimento 190 da Policia Militar e 197 Policia Civil