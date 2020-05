ITAMARAJU | Casos confirmados de coronavírus no município não param de crescer; Já são 51

Nos últimos dias o município de Itamaraju vem contabilizando um aumento significativo no número dos casos positivos de coronavírus.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na noite desta segunda-feira (18), a cidade já contabiliza 51 casos positivos de COVID-19. Sendo que 18 casos estão recuperados, 165 casos descartados, 06 pacientes internados na ala do COVID-19 do Hospital Municipal de Itamaraju e 177 pessoas ainda em monitoramento.

Nesses casos, os pacientes que não estão internados apresentam sintomas leves e permanecem em isolamento domiciliar por 14 dias, sendo monitorados por uma equipe da secretaria de saúde. Dos casos confirmados, 10 foram por meio de exames no LACEN-BA e 41 por meio de testes rápidos clínico epidemiológicos realizados no município.

Várias ações estão sendo realizadas na tentativa de frear as contaminações, com a medida do fechamento do comércio local e fiscalizações por parte das equipes da Vigilância, com o apoio das autoridades policiais.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair as ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

