ITAMARAJU | Casos de contaminados chegam a 113, mas 64 pessoas estão recuperadas

Nove (09) testes rápidos confirmaram positivos nesta terça-feira (26), os dados foram informados pela secretaria municipal de saúde de Itamaraju, que também destacou que 64 pessoas conseguiram recuperar.

Os números elevaram para 113 casos confirmados com infecção pelo coronavírus (COVID-19), porém 64 pessoas depois de submetidas ao isolamento e com acompanhamento das unidades de saúde conseguiram recuperar.

Apenas 70 pessoas permanecem monitoradas, onde duas estão internadas na unidade hospitalar do município. No entanto, 336 casos foram descartados.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os requisitos de isolamento domiciliar.

Em todo o estado da Bahia os casos confirmados chegam a 14.566 infectados e 495 mortos, 9.391 pessoas recuperaram, muitas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Várias ações estão sendo realizadas na tentativa de frear as contaminações, com a medida do fechamento do comércio local e fiscalizações por parte das equipes da Vigilância, com o apoio das autoridades policiais.

As orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.