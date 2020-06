ITAMARAJU | Casos de contaminados crescem no município, mas com 137 recuperado

Novos casos do coronavírus foram divulgados no boletim atualizado pela secretaria de saúde do município de Itamaraju, no período noturno desta segunda-feira (08), somando 210 infectados pelo COVID-19.

Dezessete pessoas confirmaram positivo para coronavírus, após testes rápidos e laboratoriais na rede privada.

Os números ainda afirmam que 137 pessoas foram curadas, 04 permanecem internadas, no entanto estão em recuperação 70 casos e com 106 em monitoramento. E 03 pessoas morreram, após confirmada infecção por COVID-19.

No município 618 casos foram descartados. A preocupação das autoridades estão voltadas para dois municípios que os casos crescem de forma vertiginosa e demonstra rápida contaminação. As medidas como “Toque de Recolher” foram adotadas no Extremo Sul do estado, para tentar frear a escalada de infectados.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 28.715 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), contabiliza 12.406 pessoas recuperadas, 910 mortes.