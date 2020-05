ITAMARAJU | Casos de coronavírus chega a 88 infectados

A população do município de Itamaraju viu os números do coronavírus (COVID-19), crescerem de forma vertiginosa. Nesta sexta-feira (22), a atualização confirmou 88 casos de pacientes infectados.

Algumas estratégias têm sido colocadas em práticas, no entanto, a conscientização da população é a medida mais eficaz neste momento de pandemia.

No último final de semana, autoridades foram às ruas, conscientizar sobre a necessidade de cumprir os decretos, promovendo blitz, chegando a notificar e interditando bares ou locais com aglomerações.

O informativo conformou 2 novos casos, onde 78 pessoas foram submetidas ao teste rápido e demonstram infecção com COVID-19. No entanto, 40 pessoas conseguiram recuperar, após seguirem o rígido isolamento. Apenas 10 casos tiveram confirmação no exame do LACEN.

Permanecem internados 4 pacientes e 155 casos seguem monitorados, os registros descartados ultrapassam 270.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os requisitos de isolamento domiciliar.

O ministério da saúde confirmou que o número de caso do Brasil, totaliza 330.890 pessoas infectadas com coronavírus, mas o número de mortos chegou a porém totalizam 21.048 mortos, os recuperados na lista atualizada são 135.430.

Em todo o estado da Bahia os casos confirmados chegam a 12.557, os mortos totalizam 376 e recuperados passam de 3 mil casos No entanto, 8.042 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.