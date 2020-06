ITAMARAJU | Casos de coronavírus continuam em crescimento

Os números do coronavírus continuam crescendo na região e nesta quarta-feira (17), o município registrou 19 casos confirmado, que foram divulgados no boletim diário.

Nos números da secretaria municipal de saúde, afirmaram que 33 testes rápidos foram realizados com resultado de 16 positivos, 01 confirmado pela rede privada e 02 positivos do LACEN.

Somando assim 299 casos confirmados, 172 recuperados e 121 Infectados, o município ainda registrou 6 mortes e 05 pessoas permanecem internados.

No entanto, dois dos principais municípios com elevada taxa de infecção na região somaram mais de 110 casos apenas nesta quarta-feira (17).

Com a queda das temperaturas a propagação do COVID-19, tem potencializado, infectados e mortes tem preocupado as autoridades.

Medidas e orientações preventivas à população, solicitam que evitem aglomerações, mantenham distanciamento necessário, reforcem os protocolos de higiene e saiam de casa apenas quando necessário, fazendo uso de máscaras