ITAMARAJU | Casos de coronavírus tem elevação na região

A queda nas temperaturas, apenas alargam a transmissão do coronavírus, foram afirmações de especialista e agora atestado por muitos brasileiros.

No entanto, muitos somente conseguiram constar os fatos, após as elevadas contaminações, nesta sexta-feira (19), a atualização da secretaria de saúde realizou 17 testes rápidos com 7 positivos.

Também confirmaram dois outros casos através da rede privada, ampliando o número para 328 contaminados pelo COVID-19, com 193 recuperados.

Porém 761 casos foram descartados e 128 estão em recuperação. Mas a queda da temperatura na região facilita a propagação do COVID-19.

Os números crescem em toda a região, demonstrando preocupação para as autoridades, que tem atribuído diversas medidas, porém a aceleração ainda continua.

As unidades de ensino têm adotado medidas para garantir o ano letivo.

Medidas e orientações preventivas à população, solicitam que evitem aglomerações. Manter distanciamento é necessário, reforcem os protocolos de higiene e saiam de casa apenas quando necessário, fazendo uso de máscaras