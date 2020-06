ITAMARAJU | Casos de coronavírus voltam a crescer no município

Novos casos do coronavírus foram registrados, com divulgação no boletim atualizado pela secretaria de saúde do município de Itamaraju, no período noturno desta segunda-feira (14).

Contudo os números elevaram para 253 infectados pelo COVID-19, uma nova morte ocorrida em 25 de maio, teve seu resultado confirmado pelo LACEN.

Vinte cinco pessoas confirmaram positivo para coronavírus, após 60 testes rápidos serem efetuados.

Os números ainda afirmam que 139 pessoas foram curadas, 02 permanecem internadas, no entanto estão em recuperação 106 casos e 102 em monitoramento. E 06 pessoas morreram, após confirmada infecção por COVID-19.

No município 693 casos foram descartados. Itamaraju e mais dois municípios aproximam aproxima de 1500 casos confirmados, demonstrando que a contaminação cresce de forma vertiginosa.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações, fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 37.620 casos confirmados de coronavírus (Covid-19), contabiliza 15.850 pessoas recuperadas, 1.145 mortes.