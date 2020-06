ITAMARAJU | Casos de recuperados é superior número de contaminados

A atualização do boletim desta terça-feira (02), com dados sobre o coronavírus no município de Itamaraju, revelaram um número crescente de recuperados, no entanto, houve novos infectados pelo COVID-19.

O número de recuperados somam 114 casos, mas os testes confirmaram 15 novos infectados, ampliando os números para 172 casos confirmados.

Contudo os pacientes monitorados no município chegam a 92, na unidade hospitalar permanecem internados 07 pessoas e o coronavírus matou duas pessoas no município.

Os dados atuais reforçam que o número de pessoas infectadas é menor que os casos ativos, mas a população deve obedecer às novas determinações com medidas do “toque de recolher”.

Os casos descartados somaram atualmente 512, um exame ainda guarda o diagnóstico.

Porém o município de Teixeira de Freitas, tem aumentado os casos, preocupando as autoridades, somente nesta terça-feira (02), foram confirmados 47 novos casos, chegando a 221, o número de recuperados soma pouco mais de 60 recuperados.

A Bahia registra 21.430 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Também com 7.247 recuperados e 736 mortos. As equipes de saúde mantem e monitoramento 13.447 com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.