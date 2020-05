ITAMARAJU | Chega a 104 número de casos do coronavírus

Os registros do coronavírus passaram a marca de uma centena, nesta segunda-feira (25), 16 novos casos foram registrados no teste rápido ampliando o número para 104 infectados.

A população tem percebido os casos do coronavírus (COVID-19) crescerem de forma alarmante, no entanto, algumas pessoas continuam mantendo aglomerações propiciando novas infecções.

Um paciente faleceu na unidade hospitalar e testes foram coletados, sendo destinados para o LACEN para analisar a motivação e avaliação se a morte está ligada ao COVID-19.

O informativo conformou que 94 pessoas foram submetidas ao teste rápido e demonstram infecção com COVID-19. No entanto, 64 pessoas conseguiram recuperar, após seguirem o rígido isolamento. Apenas 10 casos tiveram confirmação no exame do LACEN.

Permanecem internados 02 pacientes e 98 casos seguem monitorados, os registros descartados ultrapassam 290.

O ministério da saúde confirmou que o número de caso do Brasil, totaliza 363.211 pessoas infectadas com coronavírus, mas o número de mortos chegou a porém totalizam 22.666 mortos, os recuperados na lista atualizada são 149.911.