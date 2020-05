ITAMARAJU | Chega a 18 os casos confirmados com coronavírus

O município de Itamaraju recebeu nesta terça-feira (12) novos resultados sob pacientes com diagnóstico positivo de infecção por coronavírus, com as novas confirmações ou números elevou para ​​para 18 casos.

O primeiro registro no município ocorreu em 28 de março e um profissional de saúde infectado, apresentou recuperação, seguindo os requisitos de isolamento domiciliar.

No entanto, o segundo caso ocorreu após uma pessoa participar de um evento festivo que desencadeou uma lista de pacientes monitorados. Posteriormente novos casos foram sendo confirmados com SRA-CoV-2.

Dos 18 casos confirmados metade foi processado pela coleta da rede pública de saúde e outros 09 casos foram executados na rede privada.

As informações oficiais do Ministério da Saúde, confirmam 12.400 mortos e 177.589 casos confirmados de coronavírus no Brasil.

Na Bahia foram registrados 6.204 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Considerando o número de 225 mortos e 225 pacientes recuperados. Porém outros casos aguardam análise laboratorial.