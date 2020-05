ITAMARAJU | Chega a 44 número de casos do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju confirmou no início da noite desta sexta-feira (15), mais 15 casos do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Divulgada nas redes sociais da Prefeitura, o informativo registra 44 infectados pela doença, no entanto, 08 pessoas conseguiram recuperar, com dois pacientes internados e 101 casos desarcados. Atualmente, o município possui 224 pessoas monitoradas.

Os profissionais de saúde seguem orientando a população sobre os riscos e pedem que respeitem o isolamento, ao saírem as ruas fazerem o uso de máscaras, álcool em gel nas mãos e evitar aglomerações.

Na Bahia foram registrados mais de 6 mil casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Com mais de duzentas mortes. Porém outros casos aguardam análise laboratorial

As informações oficiais do Ministério da Saúde, confirmou 13.944 mortos e 202.918 casos confirmados de coronavírus no Brasil.