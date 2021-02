ITAMARAJU | Chuva forte deixa ruas alagadas

Uma forte chuva atingiu o município de Itamaraju durante a tarde deste domingo (21) e rapidamente trouxe transtornos para os moradores e alagou ruas da cidade.

Em menos de uma hora, a chuva foi o suficiente para que algumas ruas ficassem com bastante água.

A enxurrada forte preocupou moradores de diversos pontos da cidade. Apesar das fortes aguas torrenciais não houve registros de incidentes ou de alagamentos mais graves.

Alguns moradores ainda se arriscaram passar no meio do lamaçal para entrar em suas residências, trabalhando também para conter a água para não invadir as casas.

Ainda de acordo com informações funcionários da Sec. de obras do município foram vistos trabalhando no desentupimento de bueiros no centro da cidade.