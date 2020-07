ITAMARAJU | Colégio de Gestão Compartilhada é inaugurado oficialmente no município

Na manhã desta terça-feira (30), aconteceu, em Itamaraju, a reinauguração da Escola Municipal Reitor Edgard Santos, integrante do Sistema de Ensino dos Colégios da Polícia Militar, após ter passado por uma ampla reforma nos últimos meses, a fim de se adequar às exigências do padrão de identificação visual previsto no projeto.

Do evento, no qual foram observadas as recomendações das autoridades sanitárias no tocante à prevenção à Covid-19, participaram a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, subcomandante e multiplicador do projeto, o Prefeito Marcelo Angênica, acompanhado do seu secretariado, a Sr.ª Geane Brito e o Sargento RR Arnoldo Rodrigues, respectivamente diretora pedagógica e diretor disciplinar da unidade de ensino, além um número reduzido de servidores e alunos, que em razão da suspensão das aulas, foram convidados para representarem os demais na solenidade.

A solenidade aconteceu na quadra do ginásio de esportes, que também integra as instalações físicas da escola. Alunas, portando bandeiras do Brasil, da Bahia, do município e da escola, participaram do ato de execução dos hinos do Brasil e do município de Itamaraju.

A comandante, ao fazer uso da palavra, enalteceu a parceria firmada com o município, elogiando a transformação pela qual a escola passou e ressaltou o papel que os militares empregados terão, na construção de uma educação de excelência, sob o pilar da disciplina.

O prefeito Marcelo Angênica agradeceu à Polícia Militar pela parceria, falou dos investimentos que foram feitos e da sua expectativa com o modelo de ensino implantado, importante na preparação de homens e mulheres para a sociedade, palavras estas que foram endossadas pelo Secretário de Educação, o Sr. José Ferreira.

Na sequência, foi realizada a entrega simbólica dos uniformes, adquiridos pelo município, para os corpos discente e docente da escola, representados no ato por um professor, um tutor e um aluna ainda trajando o uniforme de transição. Em seguida, os presentes conheceram as instalações físicas de toda a escola.

Fonte | Ascom43CIPM