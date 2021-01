ITAMARAJU | Colisão entre caminhões é registrada em ponte na BR-101

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (29), dois caminhões se envolveram em um acidente de trânsito sobre a ponte do Rio Jucuruçu, em Itamaraju.

O acidente ocorreu no perímetro urbano da rodovia BR-101 na ponte que liga os bairros Várzea Alegre e São Domingos. Com o forte impacto da colisão, um dos veículos de carga chegou a colidir contra a estrutura de proteção da ponte e por pouco não caiu no Rio.

Apesar do susto, não houve o registro de feridos. Os veículos ficaram parcialmente destruídos e foram removidos da via com o auxílio de uma empresa de guincho. O trânsito no trecho permaneceu lento por alguns minutos.

A PRF foi notificada e segue apurando as causas do acidente.