ITAMARAJU | Colisão entre caminhonete e carreta fere duas pessoas

Pessoas que transitavam pela rodovia BR-101 no trecho urbano de Itamaraju, no final da manhã de domingo (27). Notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Rodoviária Federal (PRF), solicitando auxilio referente a uma colisão frontal.

Uma ultrapassagem malsucedida, na altura do KM 808 em frente a FACISA, terminou com a colisão do veículo utilitário e uma carreta de transporte de cargas.

Profissionais do SAMU 192 prontamente destinaram até a localidade e promoveram os primeiros atendimentos as vítimas ainda no local. Após imobilização uma pessoa foi encaminhada para o hospital municipal.

O transito ficou lento no local, o veículo utilitário ficou com a parte frontal destruída, um boletim deverá ser realizando, antes mesmo da remoção dos veículos envolvidos no acidente.

Apesar do susto e prejuízos, as vítimas sofrerem ferimentos leves.