ITAMARAJU | Colisão entre moto e veículo deixa uma pessoa ferida

Pessoas que transitavam pela rodovia BR-101, no perímetro do bairro Santo Antônio do Monte, notificaram a central do SAMU 192, relatando um acidente envolvendo um veículo de passeio, com uma motocicleta.

Uma motocicleta Honda Biz ocupada por Douglas de Oliveira Cardoso (19 anos), colidiu num FIAT Siena. Com o impacto os ocupantes da moto caíram as margens da rodovia.

Os socorristas dos SAMU 192, prontamente estiveram no local e realizaram os primeiros atendimentos a vítima, que queixava de dores nos membros inferiores.

Na unidade hospitalar foi submetido a exames para analisar uma possível fratura de fêmur.

As autoridades policias foram informadas sobre o acidente, os veículos danificados foram removidos do local.