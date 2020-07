ITAMARAJU | Colisão entre motocicleta e caminhonete é registrada no Trevo da BR-101

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (29), no perímetro urbano da BR-101, em Itamaraju.

De acordo com informações de populares uma manobra mau sucedida resultou na colisão de uma motocicleta e uma caminhonete no Trevo do Bairro Santo Antônio do Monte. Com o forte impacto da colisão o motociclista sofreu ferimentos.

A central do SAMU 192 foi comunidade e unidades estiveram no local, onde os socorristas fizeram o resgate da vítima para o Hospital Municipal.

Guarnições da PM devem proceder com o registro de Boletim de Ocorrência e investigar as causas do acidente. O nome da vítima ainda não foi divulgado pela policia.