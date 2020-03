ITAMARAJU | Colisão entre motocicletas deixa dois feridos

Um acidente de trânsito deixou o saldo de duas pessoas feridas durante a noite desta quarta-feira (25), em Itamaraju.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua 07 de Setembro com a Avenida Perimetral, nas proximidades de um posto de combustível da cidade.

Conforme informações da polícia, as motocicletas eram conduzidas por um Policial Militar Marcos Braz e outro motociclista. As vítimas ficaram caídas na avenida até a chegada do resgate.

Uma ambulância do SAMU 192 esteve no local fazendo os primeiros atendimentos as vítimas e posteriormente foram encaminhadas ao Hospital Municipal.

A PM foi acionada e uma guarnição deve promover o Boletim de Ocorrência e fazer a remoção dos veículos da via, com o auxílio de uma empresa de guincho. As motocicletas devem ser apresentadas na Delegacia da Polícia Civil. A Polícia segue investigando as causas do acidente.