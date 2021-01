ITAMARAJU | Colisão entre motocicletas deixa feridos no centro

Um acidente entre duas motocicletas foi registrado durante a tarde desta terça-feira (12) no centro de Itamaraju.

Os ocupantes das duas motocicletas ficaram feridos, após uma colisão entre o cruzamento das Ruas Presidente Médici e Antônio Fontes Mascarenhas e necessitaram de cuidados médicos. Pessoas que passavam pelo local notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar da 43ª CIPM, que prontamente destinaram unidades até a localidade do acidente.

Os feridos foram encaminhados para o hospital municipal e as motocicletas foram removidas do local. A polícia segue investigando as causas do acidente.