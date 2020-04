ITAMARAJU | Colisão entre motocicletas deixa uma pessoa ferida no Bairro Corujão

Um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (1ª de Abril), deixou uma pessoa ferida no Bairro Corujão, em Itamaraju.

De acordo com informações a colisão entre uma motocicleta Honda Pop de cor preta e uma Honda CG de cor vermelha, ocorreu em uma estrada vicinal que dá acesso ao lixão da cidade. Com o forte impacto, um dos motociclistas teve ferimentos e precisou de atendimento.

Uma Unidade do SAMU 192 foi acionada e socorristas estiveram fazendo os primeiros atendimentos no local. E posteriormente a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju.

A polícia foi comunicada, deve proceder com um registro de ocorrência e investigar as causas do acidente.