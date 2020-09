ITAMARAJU | Colisão entre veículos é registrada na Avenida ACM

Um acidente de trânsito com três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (18), em Itamaraju.

De acordo com informações a colisão ocorreu na Avenida ACM, nas proximidades do Trevo do Bairro Santo Antônio do Monte. A colisão envolveu veículo um utilitário modelo Fiat Strada de cor prata, um veículo de passeio de cor branca e uma motocicleta que ficou caída na via, obstruindo a passagem de veículos por alguns minutos.

As autoridades policiais foram notificadas e agentes municipais de trânsito estiveram na localidade auxiliando no fluxo de veículos, orientando aos motoristas que passavam pelo local até a chegada da polícia.

Policiais Militares da 43 CIPM realizaram os procedimentos de registro e devem investigar as causas do acidente. Apesar do susto e danos materiais não há informações sobre feridos. Os veículos devem ser retirados do local nas próximas horas.