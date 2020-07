ITAMARAJU | Com 05 funcionários diagnosticados com Covid-19, câmara é interditada por 15 dias

A Câmara Municipal de Itamaraju, município localizado no extremo sul da Bahia, foi interditada por 15 dias após cinco funcionários testarem positivo para o coronavírus.

A decisão de fechar as portas do edifício foi tomada na última terça-feira (7), pelo presidente da Câmara, vereador Adriano Pinaffo. Em nota publicada nas redes sociais do legislativo municipal, a medida foi justificada como necessária para evitar uma contaminação em massa.

“A medida visa proteger colaboradores, vereadores, assessores, e populares que frequentam as dependências do poder legislativo municipal, haja vista que o período de incubação do vírus é de 14 dias”, diz o texto.

Desta forma, a Câmara de Itamaraju ficará fechada até o dia 21 deste mês.

De acordo com dados do último boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesab), divulgado na noite da última quarta-feira (9), Itamaraju registrou 700 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia, dos quais 151 são considerados ativos. O boletim indica ainda que 12 pessoas morreram em decorrência da doença no município.

Com | InformaçõesG1Bahia