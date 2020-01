ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM faz avaliação positiva dos indicadores da segurança pública, na área de atuação

Há aproximadamente seis meses à frente do Comando da 43ª companhia Independente de Policia Militar, a Major PM Érica Cristina Evangelista Almeida, apresentou, na manhã desta terça-feira (07), os indicadores da violência e criminalidade na área responsabilidade territorial da unidade, que compreende as cidades de Itamaraju e Jucuruçu, referente ao segundo semestre de 2019, comemorando a redução e a produtividade, ao comparar os dados do semestre em questão com os do mesmo período do ano de 2018.

Os dados são provenientes do controle estatístico realizado pela Seção de Planejamento Operacional da unidade e apontam que, no período compreendido entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2019, houve avanços importantes no combate à criminalidade, nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

O serviço prestado diariamente apresentou a seguinte produtividade: 13.510 (treze mil e quinhentas e dez) pessoas abordadas, 85 (oitenta e cinco) prisões em flagrante e 232 (duzentas e trinta e duas) conduções para lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Tais indicadores representam um aumento de 43% (quarenta e três por cento) nas conduções para a Delegacia, em relação ao segundo semestre de 2018.

Ademais, foram abordados 5.532 (cinco mil e quinhentos e trinta e dois) veículos, dos quais 738 foram notificados e 20 recuperados, após a constatação de que estavam com restrição de furto ou roubo.

Outro ponto que chamou a atenção foi a apreensão de entorpecentes, onde no segundo semestre de 2019, foram apreendidos: 1.193 gramas de “crack”, 1.363 gramas de cocaína e 10.907 gramas de maconha, totalizando 13.463 kg (treze quilos e quatrocentos e sessenta e seis gramas), o que representa um aumento de 330% (trezentos e trinta por cento), em relação ao mesmo período de 2018. Além disso, foram cumpridos 4 (quatro) mandados de prisão.

A ampliação das ações de policiamento por meio de várias operações, com o emprego de mais viaturas na área e de policiais militares, que na folga vem trabalhando em regime de hora extra, também contribuiu para o aumento em 10% (dez por cento) do numero de armas apreendidas, totalizando 22 (vinte e duas) armas de fogo apreendidas, além de 03 (três) simulacros de arma de fogo, o que também contribuiu para a redução em 56% (cinquenta e seis por cento) dos crimes violentos letais intencionais, levando se em conta o mesmo período do ano anterior, e 64% (sessenta e quatro por cento) em relação ao primeiro semestre de 2019.

“Com a intensificação do policiamento, associado ao empenho dos policiais militares e ao trabalho que também vem sendo realizado pela Policia Civil, conseguimos reverter um quadro de criminalidade que vinha inquietando a população e preocupando as forças de segurança.

Obviamente, ficamos felizes quando constatamos que a estatística, que registra a mancha criminal na nossa área, aponta uma nova realidade, com resultados animadores, a qual buscaremos melhorar cada vez mais, por meio de ações efetivas e eficazes de prevenção e combate ao crime, nas cidades de Itamaraju e Jucuruçu”, comemorou a Major Cristina.

Por | 43ª CIPM