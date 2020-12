ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM realiza reunião para construção do Plano de Comando da Unidade para o ano de 2021

Na manhã desta sexta-feira (4), aconteceu no Quartel da 43ª companhia Independente de Polícia Militar uma reunião promovida pela Major Kelly Ravani, comandante, na qual defeniu-se o “Plano de Comando 2021”, documento que prevê as ações que serão implementadas pela companhia em Itamaraju e Jucuruçu, municípios que integram a área de responsabilidade territorial da unidade.

O plano em questão tem o objetivo de nortear a unidade na otimização do policiamento, na prevenção e combate ao crime, na valorização profissional, na capacitação dos policiais militares através de instruções, no desenvolvimento de projetos de cunho social, no incentivo da participação da comunidade nas questões relacionadas à segurança pública, na integração com os demais órgãos integrantes do sistema de defesa social, etc.

Participaram da reunião oficiais e praças da unidade, que avaliaram os resultados obtidos com as práticas até então executadas neste ano e apresentaram propostas e sugestões para elaboração do novo plano.

O plano de 2021 foi construído com o emprego de ferramentas de gestão, como a matriz Swot, que possibilitaram uma análise aprofundada da unidade quanto aos seus pontos fortes e fracos, considerando as oportunidades e ameaças, de modo a contemplar ações que, alinhadas ao Plano Estratégico da PMBA, conduzirão à melhoria dos serviços de segurança pública prestados à sociedade.

