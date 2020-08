ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM visita o Conselho Tutelar

Na manhã desta terça-feira (18), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, em visita à sede do Conselho Tutelar, em Itamaraju. Na oportunidade, a comandante foi recepcionada pelo Sr. Sergio Neves, conselheiro tutelar plantonista, que deu as boas vindas, apresentou as instalações e falou do trabalho que o órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente realiza no município.

Em algumas ocorrências policiais envolvendo criança e/ou adolescente, Polícia Militar conta com o apoio diário dos conselheiros tutelares na sua condução. Nesse sentido, comandante ressaltou a importância da parceria existente e colocou -se à disposição do órgão para alguma eventualidade.

Por | Ascom43CIPM