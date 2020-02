Comandante da 43ª CIPM realiza visita às instalações de escola

Na manhã desta segunda-feira (17), a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM/Itamaraju, acompanhada do Capitão Sidney Oliveira, oficial multiplicador do projeto de Gestão Compartilhada, esteve em visita à Escola Municipal Reitor Edgard Santos, que passou a integrar o Sistema de Ensino dos Colégios da Polícia Militar da Bahia.

Na oportunidade, foram recepcionados pela Sr.ª Geane Brito, Diretora Pedagógica, que apresentou as instalações físicas da unidade de ensino, que passa pelos últimos ajustes, realizados pela Prefeitura Municipal de Itamaraju, através de uma grande reforma, para que se adeque às exigência da Corporação.

Abrindo as atividades da escola, haverá na noite hoje, às 19h00, uma reunião com todos os pais de alunos matriculados e que ocorrerá no Ginásio de Esportes de Itamaraju, com o objetivo de orientá-los no acompanhamento dos filhos, nesse novo modelo de ensino.

As aulas terão início já nessa terça-feira (18) de fevereiro, com todos os alunos se apresentado, no turno em que estão matriculados, para uma semana de adaptação, com várias atividades previstas.

Por | 43ª CIPM