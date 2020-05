ITAMARAJU | Comando da 43ª CIPM participa de reunião com o Prefeito e secretários, para adoção de medidas contra a Covid-19

Na manhã desta terça-feira (05), aconteceu na sede da 43ª CIPM uma reunião do Comando da Unidade com o Prefeito Marcelo Angênica e secretários do governo municipal, com o objetivo adotar conjuntamente medidas de enfrentamento ao Covid-19.

O surgimento de novos casos em Itamaraju despertou a preocupação do poder público municipal, sobretudo em relação ao funcionamento de bares, após veiculação de imagens de aglomerações de pessoas em festas e pontos de comercialização de bebida. Diante disso, será editado um novo decreto municipal restringindo o funcionamento de alguns estabelecimentos na cidade.

Decidiu-se também na reunião que, após a devida ciência da população do novo decreto, os órgãos de fiscalização do município atuarão, com o apoio da Polícia Militar, na repressão de possíveis práticas que forem de encontro às normas que objetivam evitar a proliferação do coronavírus no município.

Por | Ascom 43ª CIPM