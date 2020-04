ITAMARAJU | Comerciários promovem mobilização

Uma mobilização de empresários e comerciantes da cidade de Itamaraju ganhou as ruas nesta quarta-feira (01), na tentativa de flexibilizar no sentido da abertura do comércio local.

A decisão contrapõe os decretos municipais e estaduais, que regulamenta apenas abertura de estabelecimentos como padarias, farmácias, postos de combustíveis, mercados e supermercados, mas que restringe alguns seguimentos varejistas.

A manifestação seguiu pelas principais avenidas e finalizou sua ação em frente ao Centro Administrativo Municipal (prefeitura), chegando a criar uma pequena aglomeração.

Os militares da 43ª CIPM, orientaram os manifestantes que todo ato foi regular, no entanto, não poderia criar qualquer tipo de aglomeração para enviar a possibilidade de contágio do atual vírus.

Nas últimas semanas vários municípios da região confirmaram contaminação com Coronavírus (COVID-19), decretos nortearam a população com fechamento de estabelecimentos e rodoviárias, promovendo um isolamento social.

No estado da Bahia os números oficial da secretaria estadual de saúde, apresentaram na manhã desta quarta-feira (01) na cidade de Itamaraju, apenas um caso, porém no estado totalizam 217 e duas mortes causadas pelo COVID-19.