ITAMARAJU | Comércio não funcionará na segunda e terça feira de carnaval

Aconteceu nesta quarta-feira (10), uma assembleia geral do SINDCOMÉRCIO onde foi aprovada uma proposta que estabelece o fechamento do comércio nos dias 15 e 16/02/2021, segunda e terça feira de carnaval. Desta forma, fica assim estabelecido:

15/02/2021 (segunda feira) – comércio fechado;

Em função do acordo do dia do comerciário.

16/02/2021 (terça feira) – comércio fechado;

Em contrapartida o comércio poderá funcionar no dia 02/07/2021 até as 15:00 horas.

Ficou então estabelecido o acordo de carnaval que tem a anuência do SINDECITA e do SINDCOMÉRCIO.

Na assembleia também foi discutido outros pontos da Convenção Coletiva do Trabalho 2021 que será levada para negociação com a diretoria do SINDECITA.

Por | CDL