ITAMARAJU | Comércio retorna atividades na proxima segunda-feira (30)

Após reunião entre as autoridades do município, executivo municipal, SINDCÓMERIO, SINDECITA E CDL, ficou decidido que as empresas poderão reabrir e voltar as suas atividades nesta segunda-feira, com algumas restrições, evitar aglomerações, cuidado redobrado com a higiene sanitária, é ideal que as empresas tenha álcool em gel para ser utilizado pelos seus funcionários e clientes.

Momento de muita responsabilidade, vamos manter nossos idosos em casa, tomar todas as medidas de prevenção, só sair de casa em caso de extrema necessidade, a maioria das empresas estão oferecendo disk entrega gratuito, as pessoas podem continuar fazendo suas compras.

Por | ASCOM