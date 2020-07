ITAMARAJU | Confira o boletim epidemiológico de casos de coronavírus no município

O município de Itamaraju chegou nesta quinta-feira (23), a 1056 casos confirmados de COVID-19. A Secretaria de Saúde por meio do Boletim Epidemiológico diário confirmou mais um caso de óbito.

“É com imenso pesar que informamos que hoje, o município de Itamaraju confirma o óbito de 01 paciente, sexo masculino, 68 anos, diagnosticado com a COVID-19 no dia 02/07/2020. O mesmo encontrava-se em cuidados intensivos em outro município.

.

Hoje foram registrados 52 novos casos CONFIRMADOS para a COVID-19 em nosso município. Totalizamos, assim, 1056 casos confirmados, 768 recuperados, 268 em recuperação, 01 internado no Hospital Municipal de Itamaraju, 07 pacientes internados em Unidades de Saúde do Estado, 35 aguardando resultado e 20 óbitos.

As medidas de prevenção continuam sendo passadas para a população, ressaltando a importância das orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde,como o distanciamento social, o uso de máscaras e higiene das mãos.