ITAMARAJU | Confirmado o quarto óbito por COVID-19 no município

Neste sábado (13), a Secretaria Municipal de Saúde do Município, confirmou no boletim diário, a quarta morte ocorrida após diagnóstico do COVID-19, em Itamaraju.

A vítima foi um homem de 48 anos que deu entrada no HMI, chegou a ser transferido para unidade de saúde na capital do estado, mas seu quadro de saúde agravou e veio a óbito.

No boletim consta também, consta que 226 pessoas foram infectadas no município, porém 139 conseguiram recuperar e 83 estão em recuperação. Também estão em monitoramento 147 pessoas.

Os profissionais de saúde seguem orientando a população sobre as medidas de prevenção, pedindo a todos que mantenha o distanciamento social e só saiam de casa apenas quando necessário, fazendo o uso de máscaras e uso de álcool em gel. Veja a nota abaixo: